За словами Клопотенка, він носить спідницю, надягаючи її поверх штанів.

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, що купив собі спідницю. Він пояснив своє рішення і викликав бурхливу реакцію фанатів.

"Я купив собі спідницю. Одягаю її на штани або на джинси, і так ходжу. Як вам, норм чи ні?",- написав Клопотенко у своєму Instagram.

Кухар зняв відео в спідниці, свій образ він доповнив картатим пальто і "кроксами". За словами Клопотенка, це зручно та комфортно. У коментарях думки фанатів розділилися. Одні жартують, що не проти спідниці, але Клопотенко явно забув про шкарпетки і ризикує захворіти, гуляючи в такому відео по холоду. Інші ж вважають, що наряд кухаря це нібито "перебір".

Відео дня

Що пишуть коментатори:

"Це підкреслює і висловлює особистість Євгена, його неординарність і власне бачення стилю",

"Це не просто норм, це класно! Немає чоловічого чи жіночого одягу! Колись жінка в штанях була екзотикою,а зараз це ок. тому чоловік у спідниці - це теж ок",

"В арабських країнах чоловіки цілий рік ходять в сукнях і нікому навіть в голову не приходить, що це не чоловічий одяг",

"Чому священикам можна ходити в спідницях, а іншим чоловікам ні? Я відштовхуюся від цього. Можна, все можна, коли це до душі. А люди завжди будуть щось говорити"",

"Ну хоче пацан звернути на себе увагу. Що ж такого. По-іншому не виходить, видно",

"Спочатку манікюр, потім спідниця, так можуть і ц*цьки почати рости. Як мені, то на чоловічих нігтях лак якось завжди виглядає неохайно, а спідничку щоб зацінити, то треба подивитися на повний зріст".

В цілому, критики виявилося куди менше, аніж компліментів. Як відзначили шанувальники Клопотенка, це доводить, що людям не варто боятися осуду, адже самовираження - це завжди добре.

Раніше шеф-кухар також розповів про свої стосунки з дівчатами і зазначив, що він - "бабій".

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