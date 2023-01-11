Кулінар зізнався, що по-справжньому він відданий тільки українській кухні.

Відомий український ресторатор і шеф-кухар Євген Клопотенко розповів трохи про своє особисте життя. В інтерв'ю "Супільному" він зізнався, що не дивиться на стосунки так, як це прийнято в суспільстві.

Євген каже, що якщо йому подобається дівчина, він не буде проводити з нею кожен день, тому що потрібно розвиватися, розважатися і привносити в життя щось нове.

Клопотенко додав, що на даний момент у нього є кохана.

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"У мене немає такого, що ти все життя з однією дівчиною. Серце Євгена - воно ніколи не буде з однією людиною все життя. Зараз всі подумають, що я гулящий, бабій. Якщо мені подобається дівчина і я все життя з нею проводжу, то мені це здається кінцем світу. Мені з нею цікаво, круто, але я хочу з нею бачитися не кожен день. Мені цікаво працювати, щось змінювати. Ви можете бути вдвох, утрьох, це абсолютно нормальні речі, якщо комусь це також подобається. Такий у мене підхід", - розповів Євген Клопотенко.

Нагадаємо, нещодавно Клопотенко назвав адреси своїх закладів, де можна безкоштовно випити чаю і зарядити гаджети.

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