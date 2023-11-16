За словами Мірзояна, цілком реально, що Винник знову з'явиться.

Український співак Арсен Мірзоян дав інтерв'ю Славі Дьоміну, в рамках якого вони обговорили його стосунки з іншим артистом Олегом Винником, який з початку великої війни живе в Німеччині.

Винник був одним з гостей на весіллі Мірзояна і Тоні Матвієнко, тому багато хто міг думати, що вони друзі. Однак, як зізнався Арсен, вони ніколи не були близькими друзями, швидше знайомими і колегами по цеху.

Дьомін поцікавився, чи може Винник повернутися в Україну і на сцену. Мірзоян відповів, що це цілком можливо.

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"Хтось скаже, що Олег Винник закінчив. Але слухайте, ми всі знаємо, як він почав. Це теж було несподівано абсолютно всім. І він також може несподівано повернутися, тому що люди не змінюються і всі ті ж його шанувальники також", - сказав Мірзоян.

Що відомо про Олега Винника

Олег Винник на початку повномасштабного російського вторгнення поїхав до Німеччини на лікування. Довгий час він мовчав про події в рідній країні, проте через рік дав велике інтерв'ю, в якому сказав, що буде шкодувати про те, що не взяв до рук зброю і не пішов захищати Україну на фронті.

До слова, нещодавно з'явилася інформація про те, що Винник планує європейський тур. За словами Богдана Беспалова, у артиста фінансові труднощі, тому він хоче заробити грошей, проте відбуватися це буде під виглядом благодійності та допомоги ЗСУ.

Пізніше ці чутки прокоментували в команді Винника. За словами його представниці, офіційну інформацію озвучить сам Винник, а довіряти чуткам не варто.

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