За словами представниці артиста, поки офіційної інформації немає.

Представниця співака Олега Винника у медіапросторі Валерія Барон повідомила, що артист не коментуватиме плітки і чутки. За її словами, якщо вони запланують тур за кордоном, то громадськість дізнається про це безпосередньо від самого Винника.

У коментарі "Музвар" вона додала, що Олег Анатолійович з початку повномасштабного вторгнення допомагає ЗСУ, незважаючи на те, що весь цей час живе в Німеччині.

"З самого початку війни Олег допомагає ЗСУ власними силами і власними коштами", - сказала Барон.

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Чутки про повернення Винника на сцену

Блогер Богдан Беспалов "злив" інсайдерську інформацію про те, що Олег Винник планує поїхати в європейський тур, щоб поліпшити своє матеріальне становище.

Все це, продовжив Беспалов, буде проходити під соусом благодійності, хоча насправді у Винника таких цілей немає. Блогер каже, що у артиста зараз проблеми з грошима.

"Олег Винник з оновленим складом своєї команди ламає голову, як саме він може оголосити європейський тур і виступити за кордоном за рахунок українських біженок-вовчиць. Все це буде під соусом допомоги Збройним силам України. У Винника є "благодійний фонд", через який нібито буде надавати допомогу", - сказав Беспалов.

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