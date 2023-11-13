За словами Беспалова, Винник хоче заробити грошей на красиве життя.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов повідомив, що його "кошенята", які перебувають в Німеччині і перетинаються зі співаком Олегом Винником, донесли йому, що артист планує повернутися на сцену.

Так, Беспалов з посиланням на своїх інсайдерів каже, що у Винника зараз фінансові проблеми. Він разом зі своєю дружиною нібито спустив всі гроші на шкідливі звички. Беспалов натякнув, що Винник і Таюне "балуються" забороненими препаратами.

Тепер, за словами блогера, співак думає про те, як відправитися в тур Європою, щоб заробити ще грошей для красивого життя.

"Олег Винник з оновленим складом своєї команди ламає голову, як саме він може оголосити європейський тур і виступити за кордоном за рахунок українських біженців-вовчиць. Все це буде під соусом допомоги Збройним силам України. У Винника є "благодійний фонд", через який нібито буде надаватися допомога", - сказав Беспалов.

Він також звернувся до шанувальників Винника і сказав, що якщо вони вирішать піти на його концерти, то повинні розуміти, що ніякої допомоги ЗСУ не буде, артист витратить зароблені гроші на своє красиве життя.

"Саме купівлею квитків ви забезпечите йому звичний рівень достатку. Тричі подумайте, бо ця людина більше не має нічого спільного з Україною. Ця людина показала своє справжнє обличчя і він зараз там, де повинен бути", - додав блогер.

Нагадаємо, в українському шоу-бізнесі з'явився новий співак Андрій Кравченко. Артиста порівнюють з Олегом Винником, тому що вони схожі як дві краплі води.

Вас також можуть зацікавити новини: