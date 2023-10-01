Він відрікся від родичів з країни-агресора.

Український співак, військовий ЗСУ та засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга розповів про двоюрідного брата з Росії. За його словами, молодий чоловік пішов воювати за окупантів.

Сєрга поділився, що на початку повномасштабного російського вторгнення його брат Сергій написав його мамі і попросив не виходити з дому. Тоді чоловік запевняв, що все буде добре.

Однак Сєрга не повірив йому і попросив маму припинити спілкування з племінником раз і назавжди.

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"Мамина рідна сестра там живе (в Росії, - УНІАН) і вся сім'я, її діти, з якими ми проводили дитинство в Черкасах у бабусі. Мій двоюрідний брат - російський військовослужбовець. Я попросив маму, щоб вона послала його н*х. Я вважаю, що у мене більше там немає родичів", - сказав Сєрга в інтерв'ю Андріані Кучер.

Коля Сєрга про зустріч із Залужним

Раніше артист розповів, що кілька разів зустрічався з Валерієм Залужним. За його словами, головнокомандувач ЗСУ надихнув його.

Найбільше його вразило те, що під час розмови Залужний все почув і все зрозумів. Крім цього, Сєрга відзначив його прогресивні погляди.

"Він все чує, він все бачить, він все розуміє. У нього дуже прогресивне мислення, дуже прогресивне. І він вміє вирішувати питання дуже швидко", - зізнався артист.

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