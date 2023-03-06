Артист часто відвідує "гарячі" точки уздовж всієї лінії фронту.

Український музикант Коля Сєрга, який після початку повномасштабного вторгнення приєднався до ЗСУ для захисту Батьківщини, зараз змінив свій вектор на культурний.

Разом з ініціативною групою "Культурний десант" він відвідує точки на передовій, а також деокуповані населені пункти, щоб підтримати військових і мирних жителів.

В інтерв'ю "24 каналу" Коля Сєрга зізнався, що деякі його поїздки ледь не коштували йому життя:

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"Коли виступали перед артилеристами, прямо на позиції нас почали обстрілювати градами. Коли працювали з художниками зі "Стінами культури" у Вовчанську і коли їздили в спецпідрозділ на південному напрямку, то потрапляли під мінометний обстріл. У Донецькій області під час однієї з поїздок ночували на об'єкті, який обстріляли з С-300".

Коля Сєрга зазначив, що такі моменти особливо яскраво показують цінність життя.

"У такі моменти кожен раз відчуваєш, що ти на волосині від смерті. І якщо ми вижили, це означає, що ми ще не виконали своє завдання. Значить, Бог нас береже для чогось важливого і ми це обов'язково виконаємо", - резюмував Коля Сєрга.

Нагадаємо, нещодавно Коля Сєрга представив пісню "Молитва", кліп на яку було знято у дусі українського фольклору.

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