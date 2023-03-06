Український музикант Коля Сєрга, який після початку повномасштабного вторгнення приєднався до ЗСУ для захисту Батьківщини, зараз змінив свій вектор на культурний.
Разом з ініціативною групою "Культурний десант" він відвідує точки на передовій, а також деокуповані населені пункти, щоб підтримати військових і мирних жителів.
В інтерв'ю "24 каналу" Коля Сєрга зізнався, що деякі його поїздки ледь не коштували йому життя:
"Коли виступали перед артилеристами, прямо на позиції нас почали обстрілювати градами. Коли працювали з художниками зі "Стінами культури" у Вовчанську і коли їздили в спецпідрозділ на південному напрямку, то потрапляли під мінометний обстріл. У Донецькій області під час однієї з поїздок ночували на об'єкті, який обстріляли з С-300".
Коля Сєрга зазначив, що такі моменти особливо яскраво показують цінність життя.
"У такі моменти кожен раз відчуваєш, що ти на волосині від смерті. І якщо ми вижили, це означає, що ми ще не виконали своє завдання. Значить, Бог нас береже для чогось важливого і ми це обов'язково виконаємо", - резюмував Коля Сєрга.
Нагадаємо, нещодавно Коля Сєрга представив пісню "Молитва", кліп на яку було знято у дусі українського фольклору.