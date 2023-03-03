Співак пояснив, чому це важливо.

Український співак Коля Сєрга висловився щодо мобілізації в Україні. Він заявив, що кожний чоловік має піти до військкомату. Артист зазначив, що це не означає, що усіх мають відправити на фронт.

"На мою думку, у цей складний час ми маємо бути відповідальними громадянами та допомагати своїй державі і своєму народу. Тому кожен має піти до військкомату, відмітитися і повернутися до своєї роботи. Не всіх одразу відправляють на фронт. Спочатку йдуть ті, хто має військовий досвід або потрібні навички. А вже потім добирають людей, які не були дотичними до військової справи", - розповів Сєрга "24 каналу".

Він зазначив, що армія - велика система. За словами співака, цій системі необхідні вмотивовані люди.

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"Спочатку ці люди проходять навчання та відповідну підготовку, а вже потім їх відправляють у зону бойових дій. Проте, варто зазначити, що на фронті є різні напрямки. Наприклад, робота з документами, з морально-психологічним станом, кухарі, юристи, механіки-водії, програмісти. Адже армія – це велика система і для того, щоб вона працювала збалансовано і рівномірно, необхідно забезпечити всі цехи вмотивованими, потужними виконавцями", - додав Сєрга.

Нагадаємо, співак після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав ЗСУ. У грудні він показав, що після себе залишили окупанти в Ізюмі.

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