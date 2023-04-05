Гумористів вимагають "покарати".

Російські коміки Гарік Оганісян і Олександр Долгополов поглумилися з вбивства пропагандиста Владлена Татарського, який отримав смертельний подарунок в одному з кафе Петербурга. Йому принесли статуетку з бомбою, а гумористи спародіювали цей момент.

Так, Долгополов вийшов на сцену з пакетом в руках, зображуючи Дарину Трепову, що принесла бомбу Татарському. Оганісян прийняв статуетку з пакета і почав сміятися. Разом з ним реготав весь зал.

Відео з їхнім виступом в Берліні з'явилося в мережі. На нього відреагували російські чиновники.

Відео дня

Депутат Держдуми РФ Яна Лантратова звернулася до голови Слідчого комітету Бастрикіна з проханням "перевірити дії стендап-коміків". За даними російських Telegram-каналів, на гумористів можуть завести кримінальну справу.

Крім цього, коміків вирішили перевірити на "екстремізм і виправдання тероризму". Жарт про вбивство татарського настільки розлютив росіян, що тепер вони вимагають "покарання" для Долгополова і Оганісяна. Ними вже зайнялася і Генпрокуратура РФ.

Глава так званої "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна заявила, що пародія була "огидною". Вона заявила, що своїм жартом гумористи нібито "виправдовують тероризм". Крім цього, проти них збунтувалася ще й "армія захисників вітчизни". Представники цієї організації вимагають, щоб артистам заборонили в'їзд до РФ.

Однак навряд чи росіяни зуміють покарати коміків. Оганісян виїхав з РФ після 24 лютого 2022 року, а Долгополов втік ще давно, задовго до повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський комік Галустян отримав громадянство Вірменії, але швидко злякався хейта в РФ і спробував виправдатися.

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