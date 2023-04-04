Він злякався хейту з боку росіян, тому поспішив виправдатися перед ними.

Російський комік і телеведучий Михайло Галустян заявив, що отримав громадянство Вірменії, тому що за національністю є вірменином. Однак, як продовжив Галустян, він любить Росію і вважає її своєю батьківщиною.

"Хочу внести ясність, щоб не було ніяких пересудів. По-перше, я вірменин, і пишаюся цим. Вірменія - моя історична і етнічна батьківщина, яка, я впевнений, завжди буде в добросусідських і дружніх відносинах з Росією. Далі коментувати в принципі необов'язково", - написав Галустян в Instagram.

Він додав, що любить Росію. Також у своєму повідомленні він натякнув на Максима Галкіна та інших росіян, які засудили війну, і заявив, що не збирається їхати з країни-агресора, як вони.

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"У мене тут багато друзів, роботи, контрактів, шанувальників. Росія - моя батьківщина, і крапка", - написав Галустян.

Галустян отримав громадянство Вірменії

Путініст заявив, що нещодавно подав документи на отримання громадянства Вірменії. За його словами, він планує там просувати свої авторські проекти.

Однак росіяни переконані, що таким чином він намагається втекти від мобілізації. Такий вчинок свого кумира вони не оцінили і вже занесли його в список зрадників.

Варто зазначити, що Галустян підтримує війну в Україні.

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