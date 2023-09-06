Артист, що служить у ЗСУ, показав фанам польову кухню.

Співак Віталій Козловський, якого мобілізували влітку цього року, показав фанам нове відео. На ньому артист похизувався своїм обідом. Він та його побратими ласували смаженою картоплею прямо у посадці.

"Олія гарна, рафінована... Кухня шикарна, польова... Тут і миші польові, і кухня польова, усе польове. Умови просто..." - розповіли військові.

Потім Козловський пожартував, що умови та сервіс на їхній кухні, ніби у найкращих ресторанах з вишуканими стравами. Поки побратим артиста нарізав хліб, сам співак підіймав йому настрій та хвалив обід.

"Донбаська корчма або Мішлен по-Миколаївські", - пожартував Козловський.

На відео можна помітити, що військові смажили картоплю на газовому пальнику. У польових умовах захисники України зуміли приготувати собі смачний обід. Потім Козловський показав, який вигляд мала "подача" страв. Військові їли з пластикових тарілок, а у якості стола їм довелося використовувати ящик для припасів.

Козловський показав польову кухню на фронті - відео

Нагадаємо, раніше Козловський показав реалії фронту. Співак зняв на відео свій бліндаж, у якому поруч з військовими оселилися незвичайні "сусіди". Артист із ними "познайомився" та не приховував свого подиву.

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