Вони можуть і коня на скаку зупинити, і "вмазати" загарбникам.

Українські жінки - це символ не тільки краси, а й сили. Хтось із них працює в тилу, хтось допомагає українським військовим готувати їжу, хтось лікує наших захисників, а хтось і зовсім взяли в руки зброю і пішли на передову.

Отже, ТСН назвав 5 українських красунь, які не злякалися "другої армії у світі" і сміливо вирушили захищати Батьківщину.

Леся Воротнюк

Леся Воротнюк - українська балерина, яка змінила пуанти і пачку на зброю. Три роки тому на сході України загинув її чоловік. Але Леся вирішила, що потрібно жити далі. Коли Росія влаштувала повномасштабне вторгнення 24 лютого, балерина без краплі сумнівів переодяглася у військову форму і пішла давати окупантам потужну відсіч. При цьому вона зізнається, що зараз танці поступово повертаються в її життя.

Тетяна Чубар

Ця смілива дівчина не тільки "насипає" загарбникам, а й встигає знімати відео в TikTok. За п'ять місяців війни вона стала дуже популярною в цій соціальній мережі. Її ролики набирають мільйони переглядів, а шанувальники переконані, що з такими захисницями побоюватися нічого.

"Ластівка"

Красуня з позивним "Ластівка" вражає своєю зовнішністю і сміливістю. У своїх соціальних мережах вона публікує кадри з передової. Так, у неї вже є синці під очима, десь земля на обличчі, але це не заважає їй рятувати поранених. Вона каже, що запах пороху тепер назавжди відбитий в її пам'яті. А ми продовжуємо нею пишатися.

Олександра Разянцева

Стиліст і костюмер з Криму Олександра Разянцева до війни одягала українських акторів. Крім того, вона співпрацювала зі студією "Квартал 95". Після повномасштабного вторгнення вона вирішила вступити в бій з окупантами і героїчно дає їм відсіч.

Олена Шинкаренко

Користувачі мережі і зовсім охрестили Олену Шинкаренко українською Анджеліною Джолі. Дівчина показує відео з передової, не сумує і вірить в нашу перемогу. Своїми роликами вона мотивує українців не здаватися!

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