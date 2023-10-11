Вони попрощалися з великою артисткою.

Учасники комічного дуету "Кролики" Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко приїхали до будівлі Національної філармонії України, щоб провести в останню дорогу велику артистку Ніну Матвієнко.

Дивно було бачити цих персон на прощанні з Ніною Митрофанівною, бо після 2014 року вони продовжили вести активну концертну діяльність в Росії. А за останні півтора року, з початку повномасштабного російського вторгнення, вони і зовсім не з'являлися на публіці в Україні.

Відомо лише те, що вони планували дати кілька концертів за кордоном, проте в США і Канаді їхні виступи скасували через підтримку війни.

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Відзначимо, з 2015 року Данилець і Моїсеєнко внесені в базу "Миротворець", адже вони відвідували тимчасово окупований Крим і виступали на російських концертах. Гумористи висміюють Україну, їздять по Росії і раніше скаржилися, що їх "цькують" за підтримку путінського режиму.

Крім того, вони були на програмі Бориса Корчевникова буквально за місяць до повномасштабної війни. А сам Корчевников, як відомо, затятий прихильник злочинного режиму Кремля.

Нагадаємо, раніше "Кролики" Данилець і Моїсеєнко поплатитися за підтримку РФ.

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