8 з 9 концертів коміків в США та Канаді вже скасували.

Гуморист Володимир Моїсеєнко та Володимир Данилець, відомі як дует "Кролики", вирішили заробити концертами в США. Однак артисти, які підтримують путінський режим, вже поплатилися за свою позицію.

Як повідомив підприємець Данило Тонкопій, в США вже скасували 8 з 9 концертів "Кроликів". Гумористи не зможуть виступати, адже активісти зв'язалися з організаторами їх виступів.

"Два коміка з України під назвою "дует "Кролики" запланували в квітні ряд концертів в США і Канаді: Філадельфія, Нью-Йорк, Чикаго, Майамі, Денвер, Сіетл, Сан Дієго, Лос Анжелес, Ванкувер... Гумор у цих 60-річних коміків примітивний: "Кролики, це не тільки цінне хутро". Але хто ми такі, щоб оцінити гумор? Але річ в іншому. З'ясувалося, що "Кролики" підтримують росіян", - написав Тонкопій.

Відео дня

Він зазначив, що з 2015 року Данилець і Моїсеєнко внесені в базу "Миротворець", тому що вони відвідували тимчасово окупований Крим і виступали на російських концертах. Гумористи висміюють Україну, їздять по Росії і раніше скаржилися, що їх "труять" за підтримку путінського режиму.

Однак "Кролики", судячи з усього, вирішили відправитися у США. Але навряд чи вони очікували, що зіткнуться з "культурою скасування".

"Що ми зробили: зв'язалися з концертними майданчиками. Зв'язалися з промоутерами, з організаторами туру. Підготували листи в мерії. Підготували всі інструменти скасування. У підсумку, скасували 8 з 9 концертів. Поки на сайті організатора залишився тільки концерт в Нью-Йорку, всіх інших концертів вже немає. Над Нью-Йорком теж працюємо, і впевнений, що теж скасуємо. Якщо ні, то будемо організовувати протести і підключати інші канали. Українська підтримка в Нью-Йорку потужна, там багато наших, так що "Кроликам" буде не до сміху. Ось так працює культура скасування", - резюмував підприємець.

Що відомо про "Кроликів" Данильця і Моїсеєнка

Українські артисти, які потрапили в базу "Миротворець", скаржилися на цькування в Україні. Вони лютому 2022 року "Кролики" дали інтерв'ю російському пропагандисту Корчевникову і заявили, що від них відвернулися українці. Мало того, вони критикували президента нашої країни Володимира Зеленського. Данилець і Моїсеєнко стверджували, що на нього "вплинули якісь сили".

Гумористи мовчали, коли РФ почала повномасштабну війну в Україні. Однак у грудні 2022 року стало відомо, що зрадники перебували в Києві.

Вас також можуть зацікавити новини: