Їх помітили на благодійному вечорі.

Українські актори Володимир Моїсеєнко і Володимир Данилець ще з 2014 року налаштовані проросійськи, проте, як з'ясувалося, зараз вони перебувають в Києві.

Їхній колега Віктор Андрієнко в інтерв'ю "Rostyslove Production" розповів, що його дружина бачила акторів у столиці. Вони були присутні на благодійному вечорі.

"Вони нікуди не поїхали, вони обидва в Україні. Вони тут, я це 100% кажу, тому що я знаю. Більше того, здається, моя дружина бачила їх... Десь був якийсь благодійний вечір, збирали кошти, і їх двох побачили. Я знаю, що вони тут. Вони нікуди не поїхали. Данилець - 100%", - сказав Андрієнко.

Позиція Данилця і Моїсеєнка щодо війни в Україні

Ще в 2014 році вони підтримали незаконну анексію Криму, після чого навідувалися туди з концертами. Вони були учасниками пропагандистських програм. У зв'язку з цим їх внесли в базу "Миротворець".

Чим відомі Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко

Вони набули популярності в 1991 році після зйомок програми "Кролики прилетіли". Також вони брали участь у багатьох інших передачах на українських телеканалах. Однак і з Росією вони теж співпрацювали.

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