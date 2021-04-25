Мішина перестала показувати Еллерта в своєму Instagram.

Користувачі мережі Instagram накинулися на українську актрису Ксенію Мішину за можливе розставання з коміком Олександром Еллертом.

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Пара познайомилася на проекті "Холостяк", де Еллерт і став переможцем. Практично відразу після реаліті пара з'їхалася. Вони насолоджувалися спільним життям, давали безліч інтерв'ю, подорожували і багато часу проводили зі своїми дітьми від попередніх відносин.

Фанати пари не могли натішитися. Але зараз що Ксенія, що Олександр перестали записувати спільні сторіз і публікувати романтичні фотографії. Таке рішення пари відбилося і на їх передплатників. Адже користувачі мережі відразу накинулися на Ксенію зі звинуваченнями, що вона нецікава для людей без Еллерта.

"Без Саші ви нецікаві", "Де Еллерт?", "Так ви розлучилися чи ні?", "Не вірю жодному вашому слову", - пишуть шанувальники.

Варто відзначити, що поки пара не підтвердила чутки про своє розставання.

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Автор: Діана Могилєвич