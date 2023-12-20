Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина разом з сином Платоном вирушила на відпочинок в Таїланд.

Знаменитість на своїй сторінці в Instagram показалася з дитиною і валізами біля басейну. У кадрі вони запально танцювали. 

"Привіт, Таїланде", - підписала фото актриса.

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Більшість шанувальників зраділи за неї і за те, що у неї з'явилася можливість вивести сина на відпочинок. Однко знайшлися і ті, хто захейтив Мішину і сказав, що зараз такі дорогі подорожі - не на часі.

Ксенія Мішина відпочиває в Таїланді / скріншот Instagram

Що пишуть користувачі мережі

  • "Жити і відпочивати можна, тільки скромніше і не хвалячись цим"
  • "Краще б вона допомогла військовим"
  • "Не на часі"
  • "Одиначка. Причіп до сина"
  • "Аж цікаво, яка людина виросте з вашого сина? Навіщо дозволяти дитині фарбувати волосся?"
Коментарі під постом Мішиної / скріншот Instagram

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина підігріла чутки про роман з відомим ведучим. Вона неодноразово з'являлася в компанії Слави Дьоміна, який не так давно розлучився зі своєю дружиною Ксенією.

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