Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина разом з сином Платоном вирушила на відпочинок в Таїланд.
Знаменитість на своїй сторінці в Instagram показалася з дитиною і валізами біля басейну. У кадрі вони запально танцювали.
"Привіт, Таїланде", - підписала фото актриса.
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Більшість шанувальників зраділи за неї і за те, що у неї з'явилася можливість вивести сина на відпочинок. Однко знайшлися і ті, хто захейтив Мішину і сказав, що зараз такі дорогі подорожі - не на часі.
Що пишуть користувачі мережі
- "Жити і відпочивати можна, тільки скромніше і не хвалячись цим"
- "Краще б вона допомогла військовим"
- "Не на часі"
- "Одиначка. Причіп до сина"
- "Аж цікаво, яка людина виросте з вашого сина? Навіщо дозволяти дитині фарбувати волосся?"
Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина підігріла чутки про роман з відомим ведучим. Вона неодноразово з'являлася в компанії Слави Дьоміна, який не так давно розлучився зі своєю дружиною Ксенією.