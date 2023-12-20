Юзери пишуть, що такий відпочинок зараз не на часі.

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина разом з сином Платоном вирушила на відпочинок в Таїланд.

Знаменитість на своїй сторінці в Instagram показалася з дитиною і валізами біля басейну. У кадрі вони запально танцювали.

"Привіт, Таїланде", - підписала фото актриса.

Відео дня

Більшість шанувальників зраділи за неї і за те, що у неї з'явилася можливість вивести сина на відпочинок. Однко знайшлися і ті, хто захейтив Мішину і сказав, що зараз такі дорогі подорожі - не на часі.

Що пишуть користувачі мережі

"Жити і відпочивати можна, тільки скромніше і не хвалячись цим"

"Краще б вона допомогла військовим"

"Не на часі"

"Одиначка. Причіп до сина"

"Аж цікаво, яка людина виросте з вашого сина? Навіщо дозволяти дитині фарбувати волосся?"

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина підігріла чутки про роман з відомим ведучим. Вона неодноразово з'являлася в компанії Слави Дьоміна, який не так давно розлучився зі своєю дружиною Ксенією.

Вас також можуть зацікавити новини: