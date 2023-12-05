Вони знову разом провели час.

Актриса Ксенія Мішина і ведучий Слава Дьомін знову разом провели час. Вони разом зі своїми синами Платоном і Владиславом вирушили на пошуки печери за містом.

На своїй сторінці в Instagram Мішина опублікувала "сторіз", в якій показала їхній "незакритий зі Славою гештальт перед дітьми".

Раніше вони вже їздили в Витачевську каплицю, проте ту саму печеру, яку хотіли, не знайшли. Цього разу їм все ж вдалося це зробити.

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Варто відзначити, що все це відбувалося в пізній час доби, коли на вулиці вже було темно. Ксенія зізналася, що їй було страшно.

До слова, на кадрах, опублікованих в соцмережах, помітно, що Ксенії і Славі весело разом. Вони багато жартували, сміялися, веселили своїх дітей. Та й Платон з Владом подружилися.

В кінці прогулянки, коли Мішина і Дьомін з дітьми збиралися вилазити з печери, вони показалися всі разом. Незважаючи на те, що всі були брудними, вони були задоволені.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина поділилася секретом ідеальної фігури.

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