За її словами, частка правди в езотериці все ж є.

Популярна актриса Ксенія Мішина прийшла в студію "Сніданку.Вихідний" і розповіла про свій досвід спілкування з езотериками. Дівчина зізналася, що кілька разів зверталася до них за допомогою.

За її словами, їй цікава астрологія, нумерологія і ворожіння на картах Таро. Більш того, як зізналася знаменитість, деякі прогнози все ж здійснювалися.

"Мені це все цікаво. Іноді навіть щось збувалося. Якийсь особистий опис, якось можуть тебе розкласти, твій характер, що тобі підходить. Якусь навіть спрямованість, і це дійсно так і є. Це не просто так придумано. Мені здається, що все ж частка правди існує", – відповіла Мішина.

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Крім того, актриса розповіла про зйомки в серіалі "Закохай мене, якщо зможеш", прем'єра якого відбудеться 2 жовтня на телеканалі "1+1 Україна".

У цьому серіалі Мішина зіграла головну роль. Вона буде виводить на чисту воду всіх, хто займається містичними штучками.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина зізналася, як їй вдалося схуднути. На початку повномасштабної війни актриса набрала майже 12 кілограмів. Однак незабаром вона зрозуміла, що з цим потрібно щось робити.

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