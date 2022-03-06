Телеведуча полетіла в Тель-Авів.

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка називає себе ліберальним політиком і опонує Кремлю, полетіла з сином у відпустку в Тель-Авів.

За словами Собчак, вона є громадянкою Росії, а тому не тікає під час війни в Україні, яку розв'язала РФ, а просто летить на відпочинок. Також вона додала, що у її сина канікули, і вона давно обіцяла йому подорож.

"Я лечу, а не відлітаю. Зараз у дитини канікули в школі і ми летимо у відпустку, давно заплановану (обіцянки - навіть дитині - треба виконувати). Так я дотримуюся власної поради не піддаватися паніці. Я росіянка, я громадянка Росії, я нікуди не емігрую, у мене немає ніяких інших громадянств, "тупичків" і яхт", - написала Собчак.

Нагадаємо, раніше Собчак назвала Путіна "зрілим і адекватним" на тлі загрози нової війни з Україною.

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