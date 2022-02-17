Підписники Собчак пояснили росіянці, чим насправді викликана, за словами ведучої, "істерика" ЗМІ.

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка називає себе ліберальним політиком й опонує Кремлю, висловилась про нову кризу у відносинах РФ з Україною, викликавши гнів мережі.

Відповідний допис з’явився в Instagram-блозі шоуменки.

Росіянці не сподобалося, як західна преса висвітлює загрозу російської агресії, і відповіла, що на цьому тлі й тлі закликів Байдена негайно провести деескалацію на кордоні з Україною "Путін виглядав зрілим й адекватним політиком".

"Я тут мовчала про всю цю війну, щоб не додавати до цієї істерики, яку влаштували ЗМІ. Але скажу. Вимушена визнати, що на тлі цієї кризи…, заяв Байдена Путін виглядав зрілим, адекватним політиком. І це те, чого дивним чином досягли західні ЗМІ від мене, людини з ліберальними поглядами", - висловилась Собчак.

Собчак стверджує, що їй соромно за Finacial Times, яка публікує пересування російських військ вздовж українського кордону, назвавши поширену інформацію "фейками та істерією".

При цьому росіянка іронічно зауважила, що в цей час дехто, мовляв, заробляє "мільярди" на акціях російських компаній.

Водночас такий допис викликав у підписників телеведучої неоднозначні реакції. Хтось підтримав слова росіянки, інші відверто посміялися з її слів про Путіна: "Путін – адекватний політик… Час іти в стендап" / Адекватний політик? Який каже президенту Франції про ядерну війну в Європі??? / Просто стягнули "дуже адекватно" і "зріло" 2/3 армії на кордон з Україною і дивилися на істерику…".

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого у МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні у НАТО, ні у США не підтверджують ознаки деескалації у російсько-українському прикордонні.

Понад те, генсек НАТО заявив про нарощування наступальних позицій росіян вздовж українського кордону: "… ми не бачили жодного відведення російських сил. І звичайно, це суперечить повідомленню про реальні дипломатичні зусилля. Майбутнє покаже, чи відбуватиметься російське відведення. Ми дуже уважно відстежуємо, що робить Росія в Україні та біля неї. Ми бачили, що вони збільшили кількість військ і ще більше військ на шляху. Росія зберігає потенціал повномасштабного вторгнення в Україну без будь-якого часу на попередження".

Ввечері 15 лютого американський президент Джо Байден, коментуючи кризу у Східній Європі, сказав, що "вторгнення Росії в Україну все ще залишається можливим".

Вас також можуть зацікавити новини: