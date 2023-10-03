Сам шоумен мовчить про зраду хрещеного батька своєї дочки.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов поділився інформацією, що кум шоумена Анатолія Анатоліча спонсорує ракети, які Росія запускає в Україну.

Так, танцюрист Андрій Цар, який раніше перебував у цивільному шлюбі зі Світланою Лободою, хрестив дочку Анатоліча - Лоліту. Зараз же чоловік працює на російський ринок і платить податки в казну країни-агресора.

При цьому, як каже Беспалов, Анатоліч мовчить про позицію Царя щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас він активно критикує опальних Регіну Тодоренко та Ані Лорак.

"Ось воно лицемірство. Від Анатолія Анатоліча не варто чекати нічого осмисленого, тому що цей персонаж працює за старими правилами шоу-бізнесу - він "топить" тих, кого зручно. А, по суті, відволікаючи маневр від факапа з Царем і його зради, ми перемикаємося на Лорак, Тодоренко та інших зрадників. Але завжди потрібно починати з себе. Правда, Анатолію Анатолічу?" - сказав блогер.

Він зазначив, що поведінка Анатоліча - це лицемірство вищого ступеня:

"В цілому Анатоліч ніколи з себе нічого не уявляв - ні як людина, ні як професіонал, ні як журналіст. Вся його заслуга - його талановита дружина, яка зуміла створити круту шоу-бізнесову "махину" в українському шоу-бізнесі".

Нагадаємо, раніше Анатолій Анатоліч присоромив українців, що говорять російською мовою.

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