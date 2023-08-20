Ведучий звернувся до громадян нашої країни, які перебувають за кордоном.

Шоумен Анатолій Анатоліч присоромив українців. Він побував за кордоном та помітив, що деякі громадяни нашої країни спілкуються російською.

За словами Анатоліча, через це дуже важко розуміти, хто стоїть поруч - українець чи росіянин. Ведучий зазначив, що це створює певні проблеми.

"Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. От я побув один день у Варшаві і що зрозумів. Тут дійсно багато росіян. Проблема в тому, що визначити - українець це чи росіянин - майже неможливо. Ви можете вдома розмовляти дійсно російською, якщо вам зручно. Але якщо ви хочете ідентифікувати себе, що ви українці, то єдиний спосіб - розмовляти українською", - заявив Анатоліч.

Також він щиро визнав, що його дивують ті українці, які не відмовилися від мови країни-агресорки. Тому він закликає людей не ганьбитися.

"Реально, це настільки мене дивує... Шановні українці, я дуже вас прошу, розмовляйте українською на людях за кордоном. Ну не ганьбіться", - сказав Анатоліч.

Ведучий Анатолій Анатоліч присоромив українців - відео

Реакція мережі

У коментарях почалися неабиякі суперечки. Одні пишуть, що Анатоліч "перегинає", інші ж його підтримали. Також коментатори зазначили:

"Родин з татками з України майже нема, не їздять наші чоловіки на відпочинки, так що не підходьте, то росіяни"

"Кожен сам повинен вирішувати, якою мовою йому розмовляти"

" Дуже соромно перед собою в першу чергу за тих російськомовних українців, які в Європі створюють думку про Україну та українців. Особисто мені важко чути буденну російську мову від українців".

Нагадаємо, нещодавно Анатоліч розповідав фанам, що він серйозно травмувався. Через це ведучому навіть довелося носити гіпс.

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