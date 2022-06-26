Глава Миколаївської обласної державної військової адміністрації постав перед підписниками в патріотичній футболці.

Кумир українок Віталій Кім, який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну став героєм багатьох мемів, показав зворушливе фото з дружиною Юлією.

На знімку пара знаходиться, судячи з усього, десь в парку. Віталій позує в патріотичній футболці, посилаючи у відомому напрямку російський військовий корабель. Жінка одягнена в смугасту футболку і блакитну сорочку.

"Моя любов", - коротко написав у своїй новій Instagram-публікації глава Миколаївської обласної державної військової адміністрації.

"Бережи вас господь!", "Щаслива, справжня сім'я! Бережіть себе!", "Дуже класні! Тримайтеся!!!", "Ви дуже гарні", "Хороший господар на Миколаївщині, так тримати, пишаємося, нехай Господь вас оберігає", "Як приємно дивитися на натуральну красу доглянутої жінки, а не на силіконову тюнінговану качку", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, раніше улюбленець українок Віталій Кім відповів, як реагує на раптову славу.

Також УНІАН писав, що Віталій Кім відповів, чи планує йти в президенти.

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