Актор кілька тижнів перебував у лікарні через ускладнення після коронавірусу.

У віці 87 років помер відомий російський актор Василь Лановий.

Читайте такожВідомий український шоумен потрапив у ДТППро це ТАСС повідомила його дружина актриса Ірина Купченко.

"Василь Семенович помер", - сказала вона.

Актор кілька тижнів перебував у лікарні через ускладнення після коронавірусу. Раніше стало відомо, що Лановий пережив клінічну смерть.

Відзначимо, що Лановий входить до бази "Миротворця" через участь в антиукраїнських пропагандистських заходах, відвідування окупованого Криму.

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Автор: УНІАН