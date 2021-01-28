Раніше актор пережив клінічну смерть / фото Вікіпедія
У віці 87 років помер відомий російський актор Василь Лановий.
Читайте такожВідомий український шоумен потрапив у ДТППро це ТАСС повідомила його дружина актриса Ірина Купченко.
"Василь Семенович помер", - сказала вона.
Актор кілька тижнів перебував у лікарні через ускладнення після коронавірусу. Раніше стало відомо, що Лановий пережив клінічну смерть.
Відзначимо, що Лановий входить до бази "Миротворця" через участь в антиукраїнських пропагандистських заходах, відвідування окупованого Криму.
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