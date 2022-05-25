Зірка, що підтримує криваву політику Кремля, цинічно висловилася про українське місто.

Співачка Лариса Доліна, яка давно відома своєю позицією на підтримку Путіна, вирішила згадати своє колишнє життя в Одесі. Однак заявила, що тієї Одеси вже нібито не існує. Про це Долина написала в Instagram-блозі.

"Я багато думаю зараз про все. У моєму серці з'єдналися різні почуття і вони намагаються домовитися між собою. А я сама з собою спочатку домовилася. Я бачу все і знаю. Я знаю правду. Я люблю Каспій, там народилася, я нескінченно люблю свою рідну і улюблену Одесу, але ту, яку я знаю, не сьогоднішню. Колишньої Одеси зараз немає", - написала Доліна.

Також зірка-путіністка зізналася в любові до Росії, яка зараз обстрілює мирні українські міста.

"Я люблю країну, громадянкою якої стала багато років тому - громадянкою Росії. Тут я знайшла себе в професії, стала щаслива, тут я реалізувалася як особистість", - уточнила зірка.

Нагадаємо, Гордон публічно розніс Баскова, Лепса, Долину та інших зірок РФ, назвавши їх "восковими гнидами, що вижили з розуму".

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