Тележурналіст жорстко "пройшовся" по артистам, що підтримують криваву війну в Україні.

Український журналіст Дмитро Гордон гнівно висловився на адресу російських зірок, які підтримали політику Путіна щодо вбивчої війни в Україні. У своєму Instagram-блозі він опублікував їхню фотографію, уточнивши, що цих "героїв" повинні знати в обличчя.

"Ці воскові гниди, що давно вижили з розуму, публічно підтримали масове вбивство українців. Ми повинні знати цих "героїв" в обличчя", - зазначив Дмитро Гордон.

На фотографії зображені Олег Газманов, Лариса Доліна, Григорій Лепс, Надія Бабкіна, Микола Басков і Олександр Маршал. Знімок зроблений під час прес-конференції 19 травня в Москві, на якій обговорювалися питання розвитку культури в РФ в 2022 році.

"Вони там всі еб*нуті", "Путлерівські ж*полізи", "Фотка прямо з палати", "Коли гроші важливіше і дорожче совісті", "Капуста квашена в головах у них", "Дорога їм до Кобзона і Жириновського", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, путініст Лепс раптово заступився за Пугачову, яка поїхала до Ізраїлю.

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