За інформацією, стан госпіталізованої Лариси Гузєєвої погіршився.

Російська актриса і зірка програми "Давай одружимося" Лариса Гузєєва у вересні вирушила на відпочинок до Криму. Вона не перший рік обирає саме цю лікарню. Однак, несподівано, в пресі з'явилася інформація про госпіталізацію артистки.

27-го вересня Гузєєву госпіталізували в Московську клінічну лікарню № 40 в Комунарці. Вона зробила комп'ютерну томографію (КТ) і сдала тест, який підтвердив COVID-19.

За інформацією Telegram-каналу Mash, у 62-річної Лариси Гузєєвої знайшли запальні зміни і початкові ознаки пошкодження нирок.

Читайте також"Ревнощі та претензії": Влад Яма розкрив причину скандалів з дружиноюВже 1-го жовтня у неї виявили ураження легень на 7 %, але зараз у неї спостерігається негативна динаміка. Стверджується, що у неї вже уражено 65 %. Медики призначили артистці біологічно активну терапію з метою зниження імунної відповіді організму на інфекцію. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірку серіалу "Моя прекрасна няня" Валерія Гаркаліна перевели на апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Він знаходиться в реанімації, у нього серйозне ураження легенів — 75-85%.

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Автор: Каролина Гайдук