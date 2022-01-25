Співак зазначив, що хотів б представити свою пісню в інтервал-акті Нацвідбору.

Український співак LAUD (справжнє ім'я - Владислав Каращук) прокоментував свою дискваліфікацію з Національного відбору на Євробачення-2022.

Відповідний допис співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Хочу звернутися до організаторів Нацвідбору та EBU. Мені хотілося гідно представити Україну на конкурсі й зовсім не хочеться бути учасником скандалу. Наша команда приймає рішення оргкомітету", - йдеться у заяві.

Читайте такожСтало відомо, хто вестиме фінал нацвідбору на Євробачення 2022Співак зазначив, що хотів б представити свою пісню в інтервал-акті Нацвідбору, щоб проявити солідарність з учасниками та творчий дух проекту.

"Закликаю всі сторони проявити себе з кращого боку та сподіваюся на вашу підтримку", - додав Каращук.

Він також подякував фанатам за підтримку та побажав успіху всім учасникам Нацвідбору.

Нагадаємо, українського співака та фіналіста нацвідбору на Євробачення 2022 LAUD дискваліфікували через те, що його пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, а це порушує правила національного відбору.

Сам LAUD пояснив, що пісня Head Under Water була записана у 2018 році, але з того часу пройшла значну обробку: "З 2018 року пісня пройшла значну переробку, в неї з’явились нова форма, аранжування".

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