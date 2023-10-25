Співачка дуже переживала за свою подругу.

Латвійська співачка Лайма Вайкуле дала велике інтерв'ю YouTube-каналу "І грянув Грем", в якому згадала про розмову з Аллою Пугачовою після нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Вона розповіла, що відразу ж після того, як дізналася про війну в Ізраїлі, зв'язалася з Примадонною. Вайкуле дуже переживала за неї і її сім'ю, адже вони дуже близькі друзі.

"Я всім дзвонила, своє співчуття висловлювала, звичайно... Перше запитала: "Як справи?" Відповідь: "Все гаразд, все добре, не хвилюйся". Вони були спокійніші, ніж я. Ти собі наганяєш більше фарб, а всередині люди, напевно, якось збираються і спокійніше до цього ставляться. А у мене було стільки тривоги, я взагалі панікерка. Тобто мене заспокоювали. І в Україні, і в Ізраїлі", – розповіла Вайкуле.

Вона додала, що Ізраїль - це чудова країна з миролюбними людьми. До прикладу вона навела випадки, коли після нападу бойовиків ХАМАС господарі собак здавали кров своїх улюбленців, щоб врятувати інших тварин.

Нагадаємо, на початку війни в Ізраїлі Галкіна і Пугачову помітили в аеропорту. РосЗМІ повідомляли, що вони планують залишити країну через бойові дії. Однак пізніше шоумен вийшов на зв'язок і сказав, що залишається в Ізраїлі.

Незабаром Галкін відправився на гастролі в Європу. Водночас з'явилася інформація, що Пугачова з дітьми полетіла з Ізраїлю на Кіпр.

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