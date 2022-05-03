Співак не знає, де зараз просувати свою творчість.

Російський артист Сергій Лазарєв у перший день вторгнення РФ в Україну засудив війну і закликав зупинити кровопролиття в нашій країні. Пізніше росіяни розкритикували його за такі заяви. Злякавшись за свою кар'єру, Лазарєв видалив всі пости на підтримку України.

Також він зважився виступити на Z-концерті, але його "скасували", обґрунтувавши це нечіткою політичною позицією. Перед концертом йому запропонували зустрітися з жителями Донбасу в Росії, а потім виступити перед журналістами на підтримку Росії. Співак відмовився від цієї пропозиції, за що і поплатився.

За словами співака, він зараз призупинив активну творчу діяльність, в тому числі і через санкції.

"Взагалі, поки я (і не тільки я) в легкому ступорі, оскільки незрозуміло, як знімати і на яких майданчиках просувати нові кліпи. Багато рекорд-лейбли йдуть з Росії. Багато легальних цифрових майданчиків, на яких можна було монетизувати свою роботу, закриті. Ми так довго прагнули до легалізації музичного ринку і тільки-тільки прийшли до цивілізованих відносин у сфері музики, а зараз все знову незрозуміло", - цитує співака StarHit.

Нагадаємо, раніше Сергій Лазарєв через критику відхрестився від слів на підтримку України.

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