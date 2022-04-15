Також Лазарєв заявив, що він - росіянин і любить свою країну.

Російський артист Сергій Лазарєв 24 лютого опублікував пост зі словами "Ні війні", але пізніше видалив його.

Зараз він відхрестився від своїх слів на підтримку України і заявив, що він пишається бути росіянином. Це сталося після того, як продюсер Леонід Дзюник звинуватив Лазарєва в еміграції з Росії і в тому, що музикант нібито соромиться своєї нації.

"Я - росіянин! І ніколи цього не соромився! Я щиро люблю Росію! Вона виростила мене як сильну особистість і відомого артиста, який двічі представляв свою країну на конкурсі Євробачення, відстоював її честь на музичній арені і з гордістю ніс російський прапор", - сказав Лазарєв.

Він додав, що 25 років працює в Росії в музичній сфері і робить все на благо країни.

"Будь ласка, не ведіться на фейки і провокації", - додав музикант.

Нагадаємо, раніше російська ведуча Тетяна Лазарєва заявила, що "Росію потрібно зрівняти з землею і побудувати нову країну".

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