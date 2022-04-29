За добу до концерту його замінили на Миколу Баскова.

Російський артист Сергій Лазарєв мав виступити 29 квітня на концерті "ZaРоссію", але за добу до заходу йому повідомили про скасування його виступу.

Про це повідомляє StarHit.

За даними видання, Лазарєва замінить артист-путініст Микола Басков, який активно підтримує режим Кремля і війну в Україні. А ось через неоднозначну позицію Лазарєва його і прибрали зі списку виступаючих.

Зазначимо, в перші дні вторгнення РФ в Україну Лазарєв написав пост із закликом зупинити війну. Пізніше він видалив всі пости. Перед концертом влада РФ попросила його зустрітися з жителями Донбасу, а потім на прес-конференції з журналістами висловитися про війну в Україні на підтримку РФ.

Втім, артист відмовився від цієї пропозиції. Тому було прийнято рішення скасувати його виступ на концерті в Липецьку.

Нагадаємо, раніше Сергій Лазарєв через критику відхрестився від слів на підтримку України.

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