За останній місяць він зі спортсмена перетворився на ледь живу істоту.

Російський фігурист Роман Костомаров, який підтримав кривавий режим Путіна, вже не може дихати самостійно. Слідом за ампутацією стоп і пальців на руках лікарі помітили у пацієнта погіршення в легенях. Як повідомляють росЗМІ, зараз у спортсмена зафіксована легенева недостатність. Також у нього простежується розвиток фіброзних змін.

В лівій легені спостерігається більш серйозне запалення, ніж у правій. Також у спортсмена загострився отит. Лікарі кажуть, що це запалення середньої тяжкості.

Директор Національного медичного дослідницького центру, де лікували Костомарова, Сергій Царенко заявив, що у фігуриста є шанси вижити, проте всі прогнози поки що дуже обережні.

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"Було кілька консиліумів, я брав участь у шести, щодня. Ситуація була критична. На консиліумах виробляється колегіальна тактика, і було повне розуміння тяжкості стану пацієнта, причин, які до цього призвели... Не всі загрози ще зняті, але є серйозний шанс, що пацієнт виживе", - сказав Царенко.

На тлі цього дружина Костомарова Оксана Домніна вперше висловилася про стан фігуриста, закликавши не поширювати помилкові домисли.

"У чоловіка був дуже важкий, складний стан, всі показники зашкалювали, це фактично були цифри, з якими не живуть і не виживають, а чоловік заново народився, і те, що він зараз з нами – це величезне диво і заслуга лікарів, і величезне щастя, і це найважливіше для нас", - сказала Оксана.

Що сталося з Костомаровим

На початку січня 2023 року його госпіталізували із запаленням легенів після купання в ополонці. У чоловіка почала розвиватися гангрена, стан стрімко погіршувався. Зараз він досі перебуває в реанімації.

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