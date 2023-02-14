Вже понад місяць спортсмен перебуває в лікарні. Його стан тільки погіршується.

Російський фігурист Роман Костомаров, який перебуває в лікарні вже понад місяць, згасає на очах. Тільки недавно публіка була шокована тим, що лікарі ампутували йому стопи, як з'явилися нові подробиці його стану - через агресивний розвиток гангрени Костомарову ампутували кілька пальців на обох руках.

У мережі почали поширювати інформацію про те, що фігуристу нібито видалили обидві кисті рук, проте Telegram-канал Mash, посилаючись на джерела, наближені до Костомарова, спростував дану інформацію.

Що з Романом Костомаровим зараз

10 січня його забрали в лікарню через запалення легенів. Повідомляється, що важка форма недуги стала прогресувати у Романа після купання в ополонці. Потім лікарі діагностували гангрену.

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На даний момент відомо, що Костомаров практично не говорить, не завжди знаходиться в свідомості, поруч з ним чергують близькі. Лікарі не беруться робити ніяких прогнозів, оскільки стан фігуриста залишається важким і за весь місяць позитивна динаміка не простежувалася.

Позиція Костомарова щодо війни в Україні

Спортсмен відкрито підтримав криваву війну, розв'язану Володимиром Путіним. Він неодноразово висловлював свою симпатію до кремлівського лідера.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Костомаров висловлювався на підтримку російської армії, яка нещадно вбиває мирних українців.

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