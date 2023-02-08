За її словами, у Лео травма "Титаніка".

Американська актриса Кетрін Райан розповіла, що на життя Леонардо Ді Капріо дуже вплинув фільм "Титанік". Таке відчуття, що він застряг у віці молодого хлопця.

У 1997 році, коли вийшов "Титанік", Лео знайшов неймовірну популярність. Він був головним красенем Голлівуду, за ним впадали мільйони жінок. Однак з роками в його житті, здається, нічого не змінилося. Останнім часом він крутить романи то з однією, то з іншою. Але примітно те, що всі його дівчата не старше 25 років.

Кетрін на своїй сторінці в Twitter зазначила, що найчастіше актора помічають з дівчатами на яхті - це теж відсилання до "Титаніка". Таку ж думку висловила і журналістка Кейтлін Моран.

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"Мені здається, що у нього травма "Титаніка". Він зустрічається з такими жінками, ніби йому все ще стільки років, скільки було під час зйомок фільму, і він завжди відпочиває на яхті. Чувак потребує психотерапії", - написала Моран.

Райан відповіла, що в поведінці Лео немає нічого кримінального, просто все це виглядає моторошно.

Леонардо Ді Капріо в "Титаніку"

Картиною, що принесла Ді Капріо світову популярність, став "Титанік" Джеймса Кемерона. Спочатку Ді Капріо хотів відмовитися від ролі, але врешті-решт погодився, оскільки Кемерон вірив у його акторські здібності.

Фільм став головною культурною подією 1997 року і був представлений в 11 категоріях на 70-й церемонії вручення нагород премії "Оскар", проте церемонія супроводжувалася скандалом, оскільки кіноакадеміки не висунули Ді Капріо в категорію "Найкраща чоловіча роль". На знак протесту більше двохсот шанувальників актора звернулися в Академію з претензіями, а сам Ді Капріо навідріз відмовився відвідувати церемонію.

Однак саме роль в "Титаніку" вивела Ді Капріо в ряди найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду.

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