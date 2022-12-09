За словами Байкової, актор відмовився прилітати в Україну, проте пообіцяв перерахувати гроші.

Українська супермодель Аліна Байкова розповіла, як голлівудський актор Леонардо Ді Капріо відреагував на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

В інтерв'ю Ганні Олицькій вона розповіла, що актор збирався пожертвувати в благодійний фонд першої леді України Олени Зеленської велику суму грошей, проте публічно висловити підтримку її рідній країні відмовився.

Крім того, Байкова розповіла, що Зеленська презентувала свій фонд в Нью-Йорку, куди і її запросила. Оскільки Аліна не змогла відвідати захід, вона запропонувала піти туди Леонардо.

"Я написала Лео: "Якщо ти будеш в Нью-Йорку - сходи". Він каже: "Я не буду в Нью-Йорку, але я донат зроблю". Я їх поставила в контакт. Я не знаю, зробив він донат чи не зробив, але сказав, що зробить. Може там ще щось", - сказала Байкова.

Вона додала, що пропонувала акторові відвідати Україну, але той відмовився. Він вирішив не наслідувати приклад Анджеліни Джолі, Шона Пенна та інших.

Нагадаємо, раніше топ-модель Байкова вийшла на червону доріжку у сукні, що символізує закривавлену Україну.

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