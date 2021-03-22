У січні Кудрявцева зламала крижову кістку.

Відому російську телеведучу Леру Кудрявцеву екстрено госпіталізували.

Читайте такожЛера Кудрявцева вперше з'явилася на публіці після видалення імплантів (фото)Про це вона повідомила у своїх сторіс в Instagram.

Ведуча потрапила до реанімації.

Кудрявцева повідомила, що її відвезли до лікарні прямо зі зйомок шоу «Секрет на мільйон».

«Злякалася я пристойно», - зазначила телеведуча.

За її словами, зараз лікарі з'ясовують причину її поганого самопочуття.

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У січні повідомлялося, що Лера Кудрявцева зламала крижову кістку. Вона вирішила залізти на горище по сходах та впала на спину.

Тоді ж вона вдарилася головою, отримавши струс.

Після нещасного випадку Кудрявцеву госпіталізували, проте у підсумку вона вирішила лікуватися вдома.

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Автор: Катерина Шварц