Відому російську телеведучу Леру Кудрявцеву екстрено госпіталізували.
Читайте такожЛера Кудрявцева вперше з'явилася на публіці після видалення імплантів (фото)Про це вона повідомила у своїх сторіс в Instagram.
Ведуча потрапила до реанімації.
Кудрявцева повідомила, що її відвезли до лікарні прямо зі зйомок шоу «Секрет на мільйон».
«Злякалася я пристойно», - зазначила телеведуча.
За її словами, зараз лікарі з'ясовують причину її поганого самопочуття.
Кудрявцева зламала хребет: що відомо
У січні повідомлялося, що Лера Кудрявцева зламала крижову кістку. Вона вирішила залізти на горище по сходах та впала на спину.
Тоді ж вона вдарилася головою, отримавши струс.
Після нещасного випадку Кудрявцеву госпіталізували, проте у підсумку вона вирішила лікуватися вдома.
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