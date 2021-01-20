У медичному висновку зазначено, що у ведучої "стрес-перелом тіла і бічних мас крижової кістки", яка є частиною хребта.

Відома російська телеведуча Лера Кудрявцева зламала крижову кістку, який є частиною хребта.

В Instagram вона опублікувала відео з медичного закладу.

"Тільки прийшла до тями від коронавірусу. Вчора вдома впала і... перелом крижової кістки. Я живу цей місяць в якомусь сюрреалізмі", - написала вона.

У медичному висновку зазначено, що у ведучої «стрес-перелом тіла і бічних мас крижової кістки».

Читайте такожДонька Олі Полякової з гіпсом на нозі розсекретила свого кохана

На записі видно, як Кудрявцеву везуть на інвалідному візку, а після вона лежить на кушетці в кабінеті лікаря.

У сторіс російська телеведуча розповіла, що 20 січня повинна була вийти на роботу, але в підсумку плани довелося змінити.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН