Відома російська телеведуча Лера Кудрявцева зламала крижову кістку, який є частиною хребта.
В Instagram вона опублікувала відео з медичного закладу.
"Тільки прийшла до тями від коронавірусу. Вчора вдома впала і... перелом крижової кістки. Я живу цей місяць в якомусь сюрреалізмі", - написала вона.
У медичному висновку зазначено, що у ведучої «стрес-перелом тіла і бічних мас крижової кістки».
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На записі видно, як Кудрявцеву везуть на інвалідному візку, а після вона лежить на кушетці в кабінеті лікаря.
У сторіс російська телеведуча розповіла, що 20 січня повинна була вийти на роботу, але в підсумку плани довелося змінити.
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