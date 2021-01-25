Після нещасного випадку Кудрявцеву госпіталізували, проте в підсумку вона вирішила лікуватися вдома.

Російська телеведуча Лера Кудрявцева, яка минулого тижня зламала крижову кістку (частина хребта), розповіла про своє самопочуття.

В ефірі передачі "Звезды сошлись" на НТВ вона повідомила, що через перелом практично не рухається.

"Відчуваю себе нормально, але деякий час потрібно буде полежати. Не можу сказати, що свіжа немов травнева троянда», - зазначила Кудрявцева.

Після нещасного випадку Кудрявцеву госпіталізували, проте в підсумку вона вирішила лікуватися вдома. За запевненнями телеведучої, їй простіше відновлюватися у квартирі. За нею доглядає чоловік Ігор Макаров.

"Вставати можна тільки в туалет, це я роблю за допомогою тростини», - пояснила вона.

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Ведуча розповіла, що її дочка поки не розуміє, що мати не може встати.

За словами Кудрявцевої, крижову кістку вона зламала, коли вирішила злазити на горище по сходах. У цей момент вона впала на спину, а також вдарилася головою, отримавши струс.

"Я годину просто лежала на спині. Потім повернувся чоловік, мене почали піднімати», - згадала телеведуча.

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Автор: УНІАН