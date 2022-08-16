Сам Шевчук на засідання не приїхав, але його позицію в суді оголосив адвокат.

Лідер російського гурту ДДТ Юрій Шевчук виступає проти війни в Україні. На одному з концертів він сказав, що "Батьківщина - це не д*па президента, яку треба цілувати".

Про це повідомляє Meduza.

Пізніше на нього завели адміністративну справу за такий вислів під час виступу в Уфі. Днями відбулося судове засідання, на якому самого Шевчука не було. Але його позицію в суді озвучив адвокат.

"Я, Юрій Шевчук, завжди був проти воєн, в будь-якій країні і в будь-які часи. Виступав проти воєн у В'єтнамі, Афганістані, Югославії, Чечні, Абхазії, Грузії, Осетії, в Карабасі, Іраку і т.д. Вважаю, що будь-які проблеми і ускладнення політичного характеру між країнами і народами потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. Пісня "Не стріляй" була написана в 1980 році. Я також проти триваючої 8 років війни на Донбасі і нинішньої СВО в Україні", - процитував Шевчука адвокат.

Попри це артиста таки оштрафували на 50 тисяч рублів за адміністративною статтею про "дискредитацію" Збройних сил Росії.

Нагадаємо, раніше лідер ДДТ відмовився від гонорарів за 10 останніх концертів на користь біженців з України.

Вас також можуть зацікавити новини: