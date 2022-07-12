Юрій Шевчук поскаржився на російську пропаганду.

Лідер російської групи ДДТ Юрій Шевчук висловився про пропаганду, яка "окупувала" мозок росіян.

За його словами, росіяни - не раби. Він вважає, що серед них теж є герої.

"Хочу сказати, що росіяни – не раби, ми просто в окупації. У нас розстрілюють "Градами", мінами пропаганди. Найжорстокішими ріжуть законами, вбивають кожен день нашу пам'ять, наш розум, наш дух. Але ми тримаємося, і серед нас теж є герої, які ніколи не назвуться рабами. І я ось це дуже хотів сказати. Ми - не раби", - сказав Шевчук на YouTube-каналі "Скажи Гордєєвій".

Він додав, що росіяни роками стояли біля прірви, не думали про життя і прекрасне.

Раніше Шевчук і зовсім говорив про те, що гірші часи тільки чекають на росіян. Він припустив, що багато жителів країни можуть позбутися майже всього, в тому числі і заробітку.

При цьому він вірить, що війна скоро закінчиться. Шевчук неодноразово закликав зупинити війну в нашій країні і закликав до розуму людей, щоб ті доклали зусиль до якнайшвидшого завершення повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше на лідера "ДДТ" склали протокол за антивоєнну промову. На концерті він сказав: "Батьківщина - це не д*па президента, яку потрібно цілувати".

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