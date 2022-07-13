Він нагадав, що люди з України страждають.

Лідер групи ДДТ Юрій Шевчук, який виступив раніше проти війни, яку розв'язала Росія в Україні, перевів всі особисті гонорари за 10 останніх концертів українським біженцям.

Про це музикант розповів в інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій на її YouTube-каналі.

"Мої діти дорослі вже, мені потрібно не так багато фінансів. Я свій гонорар особисто жодного разу не взяв ні за один концерт. Я всі гроші перерахував біженцям з України. Люди страждають, навіть ті, кого насильно виселили перед війною, вони живуть десь в гуртожитках", - зазначив Шевчук.

Раніше Шевчук висловився про пропаганду, яка "окупувала" мозок росіян. За його словами, росіяни - не раби. Він вважає, що серед них теж є герої.

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