Лідер групи ДДТ Юрій Шевчук, який виступив раніше проти війни, яку розв'язала Росія в Україні, перевів всі особисті гонорари за 10 останніх концертів українським біженцям.
Про це музикант розповів в інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій на її YouTube-каналі.
"Мої діти дорослі вже, мені потрібно не так багато фінансів. Я свій гонорар особисто жодного разу не взяв ні за один концерт. Я всі гроші перерахував біженцям з України. Люди страждають, навіть ті, кого насильно виселили перед війною, вони живуть десь в гуртожитках", - зазначив Шевчук.
Раніше Шевчук висловився про пропаганду, яка "окупувала" мозок росіян. За його словами, росіяни - не раби. Він вважає, що серед них теж є герої.