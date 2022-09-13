8 вересня 2022 року на 97-році життя померла Єлизавета II. Останнім часом її стан значно погіршився, що і призвело до смерті.
Доктор Деб Коен-Джонс зазначила, що про погане самопочуття Королеви говорили її руки. За її словами, у монархині були ознаки захворювання периферичних судин.
"Іноді це може призвести до серцевої недостатності. Якщо у вас такий поганий периферичний кровообіг, органи не отримують хорошого кровопостачання. Це може бути ознакою поліорганної недостатності", - цитує слова лікаря видання Express.co.uk.
Крім того, лікар зазначила, що ця недуга може бути досить болісною, тому не виключено, що останнім часом Єлизавета II мучилася від болю.
Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла Королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монархині в країні почався десятиденний траур.
Наступного дня новий король Великобританії Чарльзл III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – Королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.
А 10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.
Відзначимо, що новий британський король Чарльз III став найстарішим монархом в історії Британії, який коли-небудь сходив на престол.