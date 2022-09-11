Королева померла 8 вересня у віці 96 років в шотландському замку Балморал.

Похорон королеви Великобританії Єлизавети ІІ пройде 19 вересня.

Як повідомляє Бі-бі-сі, сьогодні труну покійної королеви доставлять із замку Балморал в Единбург, де його розмістять в Холірудському палаці – офіційній резиденції монарха в столиці Шотландії.

Сьогодні ж новий британський король Чарльз III в Букінгемському палаці в Лондоні прийме в генерального секретаря Співдружності націй і високих комісарів з країн Співдружності, для яких він став главою держави.

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Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльзл III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

А 10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великобританії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

Зазначимо, що новий британський король Чарльз III став найстарішим монархом в історії Британії, який коли-небудь сходив на престол.

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