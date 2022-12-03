Знаменитість опублікувала в Instagram-блозі фотографії свого нового стилю.

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик регулярно ділиться зі своїми шанувальниками подробицями закулісного життя. Оскільки вона не тільки працює на ТБ, а ще грає в театрі і знімається в кіно, у неї досить багато прихильників.

Зараз вона опублікувала коротке відео з гримерної, де їй надягають білу кучеряву перуку. Пізніше Ребрик показала свій новий образ повністю.

Судячи з кадрів в stories, зірка брала участь у зйомках концерту, проте подробиць своєї ролі там не озвучила.

Відео дня

"На стилі", - коротко прокоментувала Лілія Ребрик свій новий образ.

Чим Лілія Ребрик займається під час війни в Україні

Як і до 24 лютого, зараз Ребрик є ведучою ранкового шоу. Відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона вирушила в більш безпечний регіон на захід країни, звідки вела ефіри онлайн. Пізніше телезірка вирішила повернутися до Києва, а діти залишилися у батьків у Чернівцях. Лілія зізналася, що жити на два міста і не бачити своїх дітей - дуже складно.

"Поліні 4 роки, і коли ми з чоловіком пояснили, що їдемо до Києва, вона запитала: "Вас там не вб'ють?" Діти не повинні говорити такі слова. Вони повинні говорити: "Памо, привези мені щось, якусь іграшку". Коли ми зідзвонюємося, дочки просять показати їхню кімнату, ліжечка, іграшки", - коментувала Лілія в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю.

Нагадаємо, Лілія Ребрик у блискучому топі і в темряві розбурхала мережу з розуму.

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