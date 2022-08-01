За її словами, поки Росія буде бомбити Україну, вона туди не повернеться.

Популярна співачка родом з України Світлана Лобода багато років жила і працювала в Росії. Там вона побудувала успішну кар'єру і стала однією з найбільш високооплачуваних співачок. При цьому вона не забувала приїжджати в Україну і виступати тут з концертами.

Шанувальники зірки вірили в те, що після 2014 року вона одумається і повернеться в Україну. Але ні, зірка вирішила таки всидіти п'ятою точкою на двох стільцях. Ось тільки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну їй довелося вибирати. Спочатку вона мовчала про війну, а пізніше "перевзулася" і навіть відвідала зруйнований Ірпінь, в якому вона власне і народилася.

Зараз вона на весь голос кричить, що любить і підтримує Україну. За її словами, вона допомагає українській армії і навіть готова надати фінансову допомогу для відновлення Ірпеня.

Чи повернеться Лобода в Росію?

Зараз вона живе в Європі разом зі своїми дітьми - Євою і Тільдою. В інтерв'ю грузинському журналісту Ное Сулаберідзе для його YouTube-каналу вона розповіла, що поки влада Росії буде вбивати український народ, вона туди не повернеться.

"Поки влада буде так себе вести, поки вона буде вбивати, буде винищувати наш народ, я не бачу можливості навіть думати про те, що можу повернутися в Москву і жити в Росії. Це виключено", - сказала зірка.

Вона додала, що її дітям дуже складно дався переїзд. Старша дочка дуже сумує за домом і своїми друзями, а молодша і зовсім не розуміє що відбувається.

Нагадаємо, раніше Лобода відповіла на "викриття" скандальної журналістки на рахунок її роману з Ліндеманном.

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