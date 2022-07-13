Співачка вирішила не влаштовувати скандал, вона лише посміялася над Жигаловою.

Російська журналістка Олена Жигалова у своїй програмі "Альона, блін" розповіла, що співачка Світлана Лобода платила Тіллю Ліндеманну за "роман".

За словами Жигалової, Лобода розщедрилася на 150 тисяч доларів, щоб Тілль виходив з нею у світ, а її молодша дочка Тільда взагалі ніякого відношення до соліста Rammstein не має.

Крім того, журналістка розповіла, що Лобода народила дочку від одруженого бізнесмена. Але через те, що стосунки у них не склалися, Лобода нібито вирішила пропіаритися на романі з Ліндеманном.

Лобода, своєю чергою, не стала влаштовувати скандал. Вона лише посміялася над "гучним викриттям" у себе в інста-сторіз.

"Нові подробиці мого особистого життя! Перчинки не вистачає, панове! А можна додати сюди ще трохи мого улюбленого серіалу "Як уникнути покарання за вбивство"?!" - написала Лобода.

Нагадаємо, у Світлани Лободи є дві дочки - Євангеліна і Тільда. Старшу дочку вона народила від танцюриста Андрія Царя, а особистість батька молодшої дитини співачка не розкриває.

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