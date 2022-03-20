Одні артисти просто відмовчуються та удають, що нічого не помічають, інші ж відкрито підтримують агресію.

24 лютого Росія вдерлася до України та почала повномасштабну війну. Українські та російські зірки по-різному відреагували на криваві події, які й досі тривають на території нашої країни. Одні підтримали Україну, а осі інші мовчать або ж відкрито вихваляють Путіна.

В Україні створили сайт, на якому зібрані усі зірки, які так чи інакше підтримали криваву війну в Україні.

Так, серед артистів з України, які живуть у РФ, виникла сумна тенденція. Деякі не осмілюються відкрито сказати про війну та назвати Путіна винним у смерті людей. Тому вони просто відмовчуються, або пишуть, що проти війни та виступають нібито за мир, проте не дають жодною конкретики. Серед таких зірок Лорак, Тодоренко, MARUV, Даша Rasa, Сєдокова, Джиган та багато інших.

Така ж тенденція і серед зірок з РФ. Усі "мовчуни" бояться втратити можливість заробляти, виступаючи у Кремлі. Але є й ті, хто відкрито підтримує Путіна й криваву війну в Україні.

Серед таких зірок багато артистів, які давали концерти для українців: Лариса Доліна, Миколай Басков, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна, Надія Бабкіна та інші.

Нагадаємо, нещодавно у Куршавелі "кинули" на мільйон рублів Ольгу Бузову, яка також відмовчуються щодо війни в Україні. Готель застосував до неї санкції.

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