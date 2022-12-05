Він закликав не довіряти стороннім людям.

Російський гуморист, визнаний іноагентом, Максим Галкін поскаржився на шахраїв, які від його імені та імені Алли Пугачової просять у його знайомих гроші.

Він розповів, що деякі їхні з Аллою Борисівною друзі і колеги повелися на цю нехитру схему і перерахували гроші шахраям. Тому Галкін закликав не довіряти стороннім людям, особливо тим, хто дзвонить з невідомих номерів.

"Ми грошей не просимо і не попросимо. Бережіть свої кошти і не ведіться на шахрайство. Будьте обережні", - сказав Галкін.

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Максим Галкін: чим він зараз займається

На початку повномасштабного російського вторгнення Максим Галкін покинув Росію. Він переїхав до Ізраїлю, де виступав на концертах, а частину виручених грошей передавав українським біженцям.

Через засудження війни в Україні його включили в список "іноагентів" РФ.

Крім того, як пишуть пропагандисти, на одному зі своїх виступів чоловік Примадонни отримав хустку від українки. Вона нібито сказала йому: "Не викидайте. Нехай вона завжди буде з вами".

На це заборонений в Російській Федерації артист нібито коротко відповів їй: "Зі мною".

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